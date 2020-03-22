В Чехию из Китая доставлены респираторы и другие средства защиты от коронавируса

В ночь на 22 марта в аэропорт и Пардубице приземлился транспортный самолет Ан-124 «Руслан», который был арендован в Украине для доставки из Китая средств защиты от коронавируса. Два миллиона респираторов и пять миллионов медицинских масок будут распределены между краями больницами Министерства здравоохранения Чехии. Также было доставлено 200 000 экспресс-тестов на коронавирус и 80 000 защитных очков.

19 марта «Руслан» вылетел из Киева в Шэньчжэнь, где 20 марта взял на борт 106 тонн груза. На следующей неделе самолет осуществит еще два грузовых рейса.

В аэропорту Праги приземлился самолет компании China Eastern, доставивший из КНР семь миллионов масок.