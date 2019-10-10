Архив передач

В Чехии заявили о признаках экономической рецессии

Тимур Кашапов
10-10-2019
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В промышленности ЧР ощущается замедление экономического роста вследствие снижения спроса на чешскую продукцию за рубежом. Об этом заявили представители Союза промышленности и транспорта ЧР (СПТ) в ходе Международной машиностроительной выставки, которая проходит в Брно.

Как отметили в СПТ, все больше компаний сообщают о трудностях со сбытом товаров на иностранных рынках, прежде всего, в Германии, где в первой половине 2019 года было зафиксировано снижение объемов промпроизводства и сокращение заказов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

 
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