В Чехии завершились муниципальные выборы и первый этап выборов в Сенат

В 14 часов после полудня в субботу 6 октября 2018 года в Чешской Республике завершились выборы в местные органы самоуправления, а в трети регионов также и первый этап выборов в Верхнюю палату Парламента Чешской Республики. На каждое место в муниципалитетах претендовало по 3-4 человека, а армия кандидатов насчитывала 216 тысяч человек. За 27 сенаторских кресел во время выборов боролось 236 соперников.

После подсчета 84,5% голосов граждан, принявших участие в выборах в органы местного самоуправления, стало ясно, что лидером выборов стала Христианская демократическая партия, завоевавшая к этому моменту 2842 кресла в муниципалитетах разных регионов. Ведущие позиции у христианских демократов в 7 административных краях, в первую очередь в Моравии, а также в Южной Чехии, в Крае Высочина и в Пардубицком крае.

На втором месте по количеству мест в муниципальных советах – Объединение движения Старосты и независимые, а также Независимые кандидаты.

В городах краевого значения лидирует ANO.

Явка на выборы составила 47,68%

Итоги сенаторских выборов, по итогам которых изменится треть состава Верхней палаты Парламента Чешской Республики, к моменту публикации новости были подведены на 81,46%. Участие в сенаторских выборах составило 42,1% от общего количества избирателей. В числе лидеров движение ANO и партия гражданских демократов. На третьем месте социал-демократы.