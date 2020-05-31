В Чехии зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом

В минувшую субботу в Чешской Республике было выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель за 9 последних дней. 30 мая проведено 2796 тестирований (самое низкое количество за день с 23 марта), общее количество выявленных заражений составляет 1,22%. Второй день подряд никто от covid-19 в стране не умер. Снизилось также количество госпитализаций и тяжелых больных, зараженных коронавирусом. За истекших три месяца в стране новой инфекцией заразилось 9233 человека, 70% из них выздоровели, 319 граждан скончались. Актуально больных в стране насчитывается 2368 человек. Данные опубликованы Минздравом Чехии.