В Чехии зарегистрирован рост статистики передозировок наркотиками

Антон Каймаков
10-12-2018
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Согласно итоговым данным за 2017 год, полиция выявила в Чехии 264 тайные лаборатории по производству первитина и 305 нелегальных мест, где преступники выращивали коноплю. Констатировано нарастание общего количества преступлений подобного рода.

Полиция вновь указывает на то, что в большинстве случаев организацией производства марихуаны и первитина занимается вьетнамская мафия. На фоне расширения предложения наркотиков на черном рынке зафиксировано и увеличение случаев передозировок наркоманов различными веществами.

Полиция также обращает внимание на то, что произведенные в Чехии наркотики преступные группировки далее поставляют на территорию Германии, Австрии, Франции, Норвегии и Швеции, а также в Австралию и Японию.

 
 
 
 
 
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