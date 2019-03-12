В Чехии зарегистрирован резкий рост случаев кори

Koрью за первые 69 дней текущего года в Чешской Республике заразилось больше граждан, чем за весь прошедший год. Врачи зарегистрировали к 10 марта в целом 231 случай заболевания корью, а за 2018 год – 203 случая. Данные предоставлены Государственным институтом здравоохранения ЧР.

Специалисты объясняют резкий рост числа случаев заболеваний во многом отказом от прививок. Часть случаев связана с миграцией, так как, к примеру, в Украине зафиксированы десятки тысяч случаев кори.

В январе рост заболеваний корью повысился около десяти новых случаев за неделю, тогда как в феврале таковых было более 30 за неделю, а в первую неделю марта – уже более 50-и.