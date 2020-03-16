В Чехии заражен первый полицейский; полиция ограничит прямые контакты с населением

Первый полицейский, заразившийся коронавирусом, был обнаружен в Оломоуцком крае. Число сотрудников правопорядка, помещенных в карантин, достигло 279 человек, сообщает пресс-служба Полицейского президиума.

В связи с опасностью инфицирования полиция ограничит свою деятельность, связанную с непосредственными контактами с людьми, куда, в частности, относятся превентивные проверки на дорогах. Также был изменен порядок несения службы в отделениях полиции. Соответствующий приказ был подписан президентом полиции Яном Швейнаром.

При этом, как подчеркивается в заявлении Полицейского президиума, введенные меры не означают, что полиция Чешской Республики прекратит свою работу.