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В Чехии заражен первый полицейский; полиция ограничит прямые контакты с населением

Катерина Айзпурвит
16-03-2020
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Первый полицейский, заразившийся коронавирусом, был обнаружен в Оломоуцком крае. Число сотрудников правопорядка, помещенных в карантин, достигло 279 человек, сообщает пресс-служба Полицейского президиума.

В связи с опасностью инфицирования полиция ограничит свою деятельность, связанную с непосредственными контактами с людьми, куда, в частности, относятся превентивные проверки на дорогах. Также был изменен порядок несения службы в отделениях полиции. Соответствующий приказ был подписан президентом полиции Яном Швейнаром.

При этом, как подчеркивается в заявлении Полицейского президиума, введенные меры не означают, что полиция Чешской Республики прекратит свою работу.

 
 
 
 
 
 
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