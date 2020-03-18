В Чехии запретили выходить на улицу без медицинских масок

С 19 марта жителям Чехии запрещено выходить на улицу без медицинских масок. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь МВД ЧР Клара Длубалова. Ранее глава правительства и министр внутренних дел утверждали, что данная мера будет введена только после того, как в Чехию доставят 30 млн медицинских масок из Китая. 22 марта их должен доставить в Прагу украинский транспортный самолет.

Кабмин также постановил, что с 19 марта в период с 10 до 12 часов продуктовые магазины смогут посещать исключительно люди старше 65 лет. Данная мера направлена на защиту граждан преклонного возраста от коронавируса.