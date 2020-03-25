В Чехии запретили собираться группами больше двух человек

Минздрав Чехии принял в понедельник решение о дополнении правил, касающихся введенных в стране чрезвычайных мер из-за коронавируса, о чем сообщил в пресс-релизе в среду, 25 марта. Гражданам запрещено собираться в общественных местах группами, превышающими двух человек. Предполагаемый срок действия данной меры - до 1 апреля.

Исключение сделано для членов семьи и людей, живущих вместе, ситуаций, необходимых для выполнения трудовых обязанностей, ведения предпринимательской деятельности и похорон.

Рекомендуется соблюдать по возможности двухметровую дистанцию между людьми.