Архив передач

В Чехии запретили собираться группами больше двух человек

Лорета Вашкова
25-03-2020
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Минздрав Чехии принял в понедельник решение о дополнении правил, касающихся введенных в стране чрезвычайных мер из-за коронавируса, о чем сообщил в пресс-релизе в среду, 25 марта. Гражданам запрещено собираться в общественных местах группами, превышающими двух человек. Предполагаемый срок действия данной меры - до 1 апреля.

Исключение сделано для членов семьи и людей, живущих вместе, ситуаций, необходимых для выполнения трудовых обязанностей, ведения предпринимательской деятельности и похорон.

Рекомендуется соблюдать по возможности двухметровую дистанцию между людьми.

 
 
 
 
 
 
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