В Чехии замедлился рост зарплат

Реальный показатель роста средней зарплаты в Чешской Республике, с учетом инфляции, вызванной влиянием эпидемии корнавируса и увеличением потребительских цен, замедлился. Согласно подсчетам экономистов, к которым обратилось чешское информационное агентство ČTK, реальный рост средней зарплаты составил от 1,1 до 2,5%. Официальные данные Чешское статистическое управление опубликует 4 июня. Специалисты обращают внимание на то, что замедление роста зарплат главным образом затронуло частный сектор.

Для полноты картины – в четвертом квартале прошлого года реальный рост средней зарплаты в стране, с учетом увеличения потребительских цен, составил 3,6%. Средняя зарплата тогда в Чехии составила 36 144 кроны (1 338,7 евро, по актуальному курсу).