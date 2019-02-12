В Чехии закрылись зверофермы по разведению животных на мех

Эва Туречкова
12-02-2019
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К концу января текущего года закрылись все девять чешских звероферм по разведению животных на мех, подтвердило Государственное ветеринарное управление после проведения соответствующей проверки. Запрет не распространяется на кроличьи фермы и хозяйства по разведению нутрий.

В соответствии с поправкой к закону «О защите животных от жестокого обращения», одобренной законодателями еще в 2017 г., владельцам зверохозяйств надлежит денежная компенсация. Ее размер, однако, пока установлен не был, сообщает чешское информагентство ЧТК.

 
 
 
 
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