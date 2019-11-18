В Чехии закроется угольная шахта в районе моравского города Карвина

Шахта Důl Lazy, расположенная в районе города Карвина, закроется 28 ноября сего года. Добыча каменного угля, начавшаяся еще в 1892 году, прекратится в связи с полной выработкой слоя полезного ископаемого. СМИ об этом сообщил представитель горнодобывающей компании OKD Иво Челиховский.

За 127 лет эксплуатации шахты Důl Lazy в нем было добыто почти 146 миллионов тонн каменного угля. «Все наши планы были выполнены, а на разработку нового слоя нет достаточного количества средств. Для продолжения работы в этом месте необходимы многомиллиардные инвестиции в течение нескольких лет подряд», – подчеркнул Челиховский. В настоящее время в шахе работает 240 горняков и несколько десятков технических работников на поверхности. Большая часть из них будет переведена на работу в другие шахты этого региона.