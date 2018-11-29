В Чехии зафиксированы рекордные морозы

В ночь с 28 на 29 ноября в нескольких районах Чехии были зафиксированы рекордные морозы. В частности, температура в районе Брунтал составила минус 11,7 градусов Цельсия. Самой холодной оказалась ночь в окрестностях Рокитска Слать, где столбик термометра опустился до минус 22,6 градусов.

Рекордные морозы были зафиксированы в общей сложности на десяти из 147 метеорологических станций в Чешской Республике. По данным Чешского гидрометеорологического института, холодной окажется и ночь с 29 на 30 ноября. В некоторых районах температура воздуха может вновь опуститься ниже минус 20 градусов.