В Чехии зафиксированы рекордные морозы

Тимур Кашапов
29-11-2018
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В ночь с 28 на 29 ноября в нескольких районах Чехии были зафиксированы рекордные морозы. В частности, температура в районе Брунтал составила минус 11,7 градусов Цельсия. Самой холодной оказалась ночь в окрестностях Рокитска Слать, где столбик термометра опустился до минус 22,6 градусов.

Рекордные морозы были зафиксированы в общей сложности на десяти из 147 метеорологических станций в Чешской Республике. По данным Чешского гидрометеорологического института, холодной окажется и ночь с 29 на 30 ноября. В некоторых районах температура воздуха может вновь опуститься ниже минус 20 градусов.

 
 
 
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