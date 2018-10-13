В Чехии зафиксированы новые температурные рекорды

Третий день подряд на территории Чехии были зафиксированы новые температурные рекорды для конкретных дней. Экстремальные метеорологические показатели зарегистрированы на 49 метеостанциях страны, это примерно треть станций, где ведут измерения уже не менее 30 лет. Самой теплой выдалась погода в Неуметелах Бероунской области – 25,2 градуса тепла.

В ряде других мест столбик термометр показал до 25 °C. По предположениям синоптиков, в субботу, 13 октября, воздух местами может прогреться до 23 °C, как и в ближайший понедельник.