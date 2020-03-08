В Чехии зафиксировано пять новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Чехии было зафиксировано еще пять случаев заражения коронавирусом. В столичной больнице На Буловце положительный результат на COVID-2019 дали анализы пяти пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Адам Войтех. Таким образом, число людей, зараженных вирусом, в Чешской Республике увеличилось до 26.

«Один из подтвержденных случаев – это человек, который прибыл из Бостона, два других – туристы, заразившиеся на отдыхе в Италии. Коронавирус также был подтвержден у супружеской пары, контактировавшей с зараженной женщиной в Австрии, которая вернулась из Бостона», - пояснил министр Войтех.

Отметим, что с 8 марта действует постановление Минздрава ЧР, согласно которому каждый, постоянно проживающий в Чехии, обязан сообщить врачу о своем прибытии из Италии по телефону или электронной почте, после чего ему будет назначен 14 дневный карантин. Помимо этого, с понедельника, 9 марта, сотрудники полиции в сотрудничестве с таможенной службой и пожарными на границах ЧР будут в выборочном порядке измерять температуру прибывающих в страну людей.