В Чехии зафиксирован рекордный рост промпроизводства

Темпы роста промышленного производства в Чехии в июле 2018 года выросли в годовом сравнении до 10,3% по сравнению с июньскими 3,1%. После проведения сезонной корректировки промпроизводство увеличилось на 6,7%. Рост был зафиксирован во всех отраслях, но максимальным он был в области производства и распределения энергии, сообщает Чешское статистическое управление (ЧСУ).

«Высокий рост был частично обусловлен эффектом низкой базы. В прошлом году производство электроэнергии сократилось из-за простоев крупнейших заводов страны», - пояснил директор отдела отраслевой статистики ЧСУ Радек Матейка.