В Чехии зафиксирован рекорд продаж «горящих туров»

Туристические фирмы в Чехии отчитались о рекордной выручке от продаж «горящих туров» в июле. В частности, компания Invia сообщила, что ее месячная выручка превысила 1 млрд крон (около 38 млн евро), что составляет примерно седьмую часть от годовых продаж Invia, зафиксированных в прошлом году. Наибольшим спросом пользовались такие направления, как Греция, Египет и Турция.

Специалисты объясняют рекордный рост стабилизацией ситуации в авиаиндустрии, которая пострадала в результате прекращения полетов самолетов Boeing 737-Max. В то же время они не исключают сокращения объемов чешского въездного и выездного туристического потока по итогам года, а участники рынка призывают государство оказать поддержку одной из ключевых отраслей экономики.