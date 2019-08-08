В Чехии зафиксирован рекорд продаж «горящих туров»

Тимур Кашапов
08-08-2019
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Туристические фирмы в Чехии отчитались о рекордной выручке от продаж «горящих туров» в июле. В частности, компания Invia сообщила, что ее месячная выручка превысила 1 млрд крон (около 38 млн евро), что составляет примерно седьмую часть от годовых продаж Invia, зафиксированных в прошлом году. Наибольшим спросом пользовались такие направления, как Греция, Египет и Турция.

Специалисты объясняют рекордный рост стабилизацией ситуации в авиаиндустрии, которая пострадала в результате прекращения полетов самолетов Boeing 737-Max. В то же время они не исключают сокращения объемов чешского въездного и выездного туристического потока по итогам года, а участники рынка призывают государство оказать поддержку одной из ключевых отраслей экономики.

 
 
 
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