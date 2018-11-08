В Чехии зафиксирован минимальный уровень безработицы с июня 1997 года

Тимур Кашапов
08-11-2018
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Уровень безработицы в Чешской Республике в октябре 2018 года снизился до 2,8%, что является минимальным показателем с июня 1997 года, сообщает Бюро труда ЧР. По сравнению с сентябрем число безработных сократилось на 0,2%, в годовом сравнении безработица снизилась на 0,8%.

По данным ведомства, вакансий на данный момент более чем на сто тысяч больше, чем безработных. Также сокращается число добровольных безработных. По словам главы Бюро труда Катержины Садилковой, в настоящее время готовы работать даже те, кто ранее не проявлял интерес к трудовой деятельности.

 
 
 
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