В Чехии задержано 12 выходцев из стран бывшего СССР по подозрению в контрабанде людьми

Чешская полиция на текущей неделе задержала 12 граждан бывшего СССР по подозрению в контрабанде людьми. Иностранцам были предъявлены обвинения, 7 из них находятся в СИЗО, сообщил пресс-секретарь Национального управления по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) Ярослав Ибегей.

Международная группировка больше года осуществляла нелегальные перевозки в Чехию и Германию беженцев из стран Юго-Восточной Азии.

В преступном деянии было задействовано не менее 35 человек. Нелегалы попадали в Чехию через Украину.