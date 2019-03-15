В Чехии задержано 12 выходцев из стран бывшего СССР по подозрению в контрабанде людьми

Эва Туречкова
15-03-2019
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Чешская полиция на текущей неделе задержала 12 граждан бывшего СССР по подозрению в контрабанде людьми. Иностранцам были предъявлены обвинения, 7 из них находятся в СИЗО, сообщил пресс-секретарь Национального управления по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) Ярослав Ибегей.

Международная группировка больше года осуществляла нелегальные перевозки в Чехию и Германию беженцев из стран Юго-Восточной Азии.

В преступном деянии было задействовано не менее 35 человек. Нелегалы попадали в Чехию через Украину.

 
 
 
 
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