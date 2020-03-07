Архив передач

В Чехии за сутки не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом

Тимур Кашапов
07-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В субботу, 7 марта, Министерство здравоохранения Чехии опубликовало статистику заражения коронавирусом в стране. По данным ведомства, новых случаев за последние сутки зафиксировано не было. Всего в ЧР за последние две недели было обследовано 594 человека.

Министр здравоохранения Адам Войтех заявил, что все, кто был заражен коронавирусом, заразились им в Италии или от родственников, которые побывали в этой стране. Единственным исключением является женщина, которая заразилась COVID-19 в Соединенных Штатах.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 