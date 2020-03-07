В Чехии за сутки не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом

В субботу, 7 марта, Министерство здравоохранения Чехии опубликовало статистику заражения коронавирусом в стране. По данным ведомства, новых случаев за последние сутки зафиксировано не было. Всего в ЧР за последние две недели было обследовано 594 человека.

Министр здравоохранения Адам Войтех заявил, что все, кто был заражен коронавирусом, заразились им в Италии или от родственников, которые побывали в этой стране. Единственным исключением является женщина, которая заразилась COVID-19 в Соединенных Штатах.