В Чехии за сутки не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом

В субботу, 7 марта, Министерство здравоохранения Чехии опубликовало статистику заражения коронавирусом в стране. По данным ведомства, новых случаев за последние сутки зафиксировано не было. Всего в ЧР за последние две недели было обследовано 594 человека.
Министр здравоохранения Адам Войтех заявил, что все, кто был заражен коронавирусом, заразились им в Италии или от родственников, которые побывали в этой стране. Единственным исключением является женщина, которая заразилась COVID-19 в Соединенных Штатах.
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