В Чехии за последние сутки от COVID-19 скончался один пациент

В Чешской Республике была опубликована новая статистика заражения коронавирусом нового типа. Как сообщается на официальном сайте Минздрава, за последние сутки в ходе тестирования было обнаружено 132 новых случая инфицирования, количество проведенных тестов превысило 8300.

Всего в Чехии к пятнице, 17 апреля, было сделано более 154 тыс. тестов. 170 Covid-позитивных пациента скончалось, из них один за последние сутки, 979 человек выздоровели.