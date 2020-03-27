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В Чехии выздоровел 11-й человек, заразившийся коронавирусом

Катерина Айзпурвит
27-03-2020
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Как сообщает Центральный военный госпиталь в Праге, там выздоровел пациент, заболевший COVID-19 после заражения коронавирусом. Он стал 11-м в Чехии, излечившимся после инфицирования. В сообщении указано, что 27 марта были получены результаты контрольного теста, который подтвердил отсутствие вируса в организме пациента. Для получения окончательного результата медики проводят повторное тестирование, что и было сделано.

На данный момент в стране проведено 31 тысяча тестов и выявлено более 2000 инфицированных коронавирусом нового типа. За сутки количество выявленных случаев наличия вируса увеличилось на 259. Более 22 тысяч жителей страны находятся на карантине. Девять человек с COVID-19 скончалось.

 
 
 
 
 
 
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