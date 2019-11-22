В Чехии выявлены случаи завышения цен для англо- и русскоговорящих покупателей

В третьем квартале 2019 г. Чешская торговая инспекция выявила пять случаев дискриминации по языковому признаку в торговых точках. Клиентам, говорившим по-русски и английски были выставлены счета с завышенными суммами.

С начала июля по конец сентября инспекторы провели 204 проверки, в ходе которых обнаружили пять подобных нарушений. При контрольной закупке покупателю, говорившему по-русски, была прибавлена к цене сумма в размере 100 крон. Говоривший по-английски переплатил 132 кроны. Также было обнаружено внесение в счет русскоговорящего клиента 53 крон в виде чаевых, чего не было на других чеках.

При этом для подобных случаев штрафных санкций закон не предусматривает. Всего в ходе проверок за другие нарушения было наложено 65 штрафов на общую сумму более миллиона крон.