В Чехии выявлено 58 случаев Covid-19

В Чехии подтверждено 58 случаев заражения новым видом коронавируса, заявил министр здравоохранения Адам Войтех. Напомним, что большинство зараженных в Чехии людей побывало в Италии или находилось в контакте с ними, другими источниками инфекции являются пациенты, ранее прибывшие с конференции в американском Бостоне.

В больнице г. Простейов госпитализирован японец, побывавший в командировке в Великобритании и Германии. Один из чехов, по всей видимости, заразился во время зимнего отдыха в Австрии.

У одного пациента – таксиста из Праги – обнаружить источник вируса пока не удалось.