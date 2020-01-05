В Чехии выросло количество интернет-магазинов

Количество интернет-магазинов в Чешской Республике в прошлом году увеличилось на 3100, составив 46 600. В то же время выросло количество магазинов, предлагающих возможность лично забрать товар, не прибегая к услугам службы доставки - на данный момент клиенты могут забрать товар из 25 000 пунктов выдачи по всей стране. Наибольшее их количество расположено в Праге - всего 5159 пунктов. Увеличение количества точек выдачи вызвано их популярностью среди клиентов - большинство покупающих выбирает именно возможность лично забрать товар и оплатить его на месте.

Чаще всего через интернет жители Чехии покупают электронику - 36% от общего количество продаж. Больше всего денег в чешских онлайн магазинах было потрачено на товары марки Samsung, на втором месте Apple, а на третьем продукция LG. Самым востребованным продуктом онлайно продаж прошлого года стал мобильный телефон Xiaomi Redmi Note 7. Самым дорогим товаром, купленным через интернет стал телевизор LG TV почти за 119 000 крон (около 4700 евро).