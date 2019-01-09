В Чехии вырос уровень безработицы

Антон Каймаков
09-01-2019
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В декабре, по истечении четырех месяцев застоя или падения, в Чехии вырос уровень безработицы. В ноябре 2018 года показатель составлял 2,8%, а в декабре уже 3,1%. К концу прошлого года в Чехии в состоянии поисков места находилось 231 500 человек. Это самый низкий показатель с 1996 года. Данные опубликовала Биржа труда Чешской Республики. В межгодовом сравнении, однако, общее количество нетрудоустроенных граждан снизилось. В декабре 2017 года показатель безработицы в стране составлял 3,8%. В межгодовом и месячном сравнении увеличилось количество вакантных мест.

 
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