В Чехии вводится определение – «семейная фирма», что расширит возможности получения государственной поддержки

Правительство Чехии поддержало введение в стране самостоятельного определения – «семейная фирма». Компании такого рода получат возможность в упрощенном порядке принимать на работу членов одной семьи, а также претендовать на особые государственные дотации. СМИ об этом сообщил министр промышленности Карел Гавличек.

«Семейной фирмой» в Чехии будет считаться семейная торговая корпорация или же малый семейный бизнес. В поддержанном правительством документе дается четкое описание обоих понятий, а также определение того, кто считается членом одной семьи.