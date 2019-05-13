В Чехии вводится определение – «семейная фирма», что расширит возможности получения государственной поддержки

Антон Каймаков
13-05-2019
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Правительство Чехии поддержало введение в стране самостоятельного определения – «семейная фирма». Компании такого рода получат возможность в упрощенном порядке принимать на работу членов одной семьи, а также претендовать на особые государственные дотации. СМИ об этом сообщил министр промышленности Карел Гавличек.

«Семейной фирмой» в Чехии будет считаться семейная торговая корпорация или же малый семейный бизнес. В поддержанном правительством документе дается четкое описание обоих понятий, а также определение того, кто считается членом одной семьи.

 
 
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