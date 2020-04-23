В Чехии введен мораторий на рост арендной платы во время эпидемии коронавируса

В период ЧП, введенного в стране в период эпидемии коронавируса, арендодатели не имеют права повышать арендную плату. Соответствующий указ в четверг, 23 апреля, одобрило правительство Чехии, о чем информирует в пресс-релизе Министерство финансов.

Мораторий на увеличение арендной платы введен до истечения срока действия ограничительных мер с тем, что Кабмин вправе завершить мораторий раньше, если для этого будут веские основания.

Данная мера принята в дополнение постановления Нижней палаты о невозможности расторгнуть договор со съемщиками жилья, не способными рассчитаться с арендодателем до конца июля из-за лишения доходов в результате принятых из-за коронавируса мер. Арендная плата, тем не менее, в итоге должна быть оплачена до конца текущего года.