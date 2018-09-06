В Чехии – второй самый худший показатель доступности яслей

Тимур Кашапов
06-09-2018
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По последним данным Европейской комиссии, ясли и другие учреждения, предназначенные для детей в возрасте до трех лет, посещает в Чехии менее 3% малышей. Это второй самый низкий показатель среди стран Европейского Союза после Словакии. В среднем по ЕС этот показатель достигает 30%.

Некоторые чешские специалисты утверждают, что доступность воспитательных учреждений для самых маленьких детей в Чехии не превышает 1%. Сокращение числа яслей, происходившее в течение последних 25 лет, составило 94%. По всей стране их осталось всего около 30, часть малышей, благодаря действующему исключению, посещает младшие группы детских садов. Услугами яслей могут пользоваться лишь экономически благополучные семьи, так как ежемесячная оплата составляет от 2 до 5 тысяч крон (примерно от 70 до 200 евро).

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