Архив передач

В Чехии вступило в силу новое расписание движения поездов

Эва Туречкова
15-12-2019
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В воскресенье, 15 декабря, в Чехии вступает в силу новое расписание движения поездов. Крупнейшие изменения наблюдаются в региональном транспорте, в некоторых краях появились новые частные перевозчики. Тем не менее, доля государства на рынке железнодорожных перевозок продолжает превышать 90 процентов. Национальный перевозчик «Чешские железные дороги» ежедневно отправляет в путь в среднем 6854 поезда. Начиная с воскресенья, «Чешские железные дороги» также вводят по всей стране систему оплаты проезда с использованием бесконтактных банковских карточек прямо в поезде.

 
 
 
 
 
 
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