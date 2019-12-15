В Чехии вступило в силу новое расписание движения поездов

В воскресенье, 15 декабря, в Чехии вступает в силу новое расписание движения поездов. Крупнейшие изменения наблюдаются в региональном транспорте, в некоторых краях появились новые частные перевозчики. Тем не менее, доля государства на рынке железнодорожных перевозок продолжает превышать 90 процентов. Национальный перевозчик «Чешские железные дороги» ежедневно отправляет в путь в среднем 6854 поезда. Начиная с воскресенья, «Чешские железные дороги» также вводят по всей стране систему оплаты проезда с использованием бесконтактных банковских карточек прямо в поезде.