В Чехии вступил в силу приказ в общественных местах прикрывать дыхательные пути тканью

В Чехии вступил в силу запрет на пребывание в общественных местах без защиты дыхательных путей специальными защитными средствами, медицинскими масками, повязками, платками или шарфом.

Несоблюдение правил может караться штрафом до 10 тысяч крон. Начиная с четверга, посещение продовольственных магазинов и аптек с 10 до 12 часов дня разрешается только людям старше 65 лет, их работники обязаны к 10 часам утра заведения продезинфицировать. C четверга также запрещено курортным заведениям и лечебницам принимать новых клиентов.

Количество зараженных коронавирусом в Чехии по актуально доступным данным составляет 522 человека. В полдень заседает кабинет министров, вечером с обращением к народу намерен выступить президент Милош Земан.