В Чехии вспоминают военных ветеранов

11 ноября в Чехии отмечается День военных ветеранов. В нескольких городах страны почтят память павших в Первой и Второй мировых войнах, а также всех, погибших в недавние годы. Официальная церемония возложения венков и награждения военных ветеранов состоится в Национальном мемориале на пражском Виткове, в которой примет участие заместитель министра обороны ЧР Катержина Блажкова. Памятные мероприятия также пройдут в Брно, Остраве и других городах.

День ветеранов, который отмечается во многих странах мира с 1954 года, а в Чехии – с 2001 года, установлен в память о событиях 11 ноября 1918 года, когда было подписано перемирие между союзниками и Германией, завершившее Первую мировую войну. Символом памятного дня выбран цветок мака.