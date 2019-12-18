Архив передач

В Чехии вспоминают Вацлава Гавела, скончавшегося восемь лет назад

Катерина Айзпурвит
18-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В Чехии вспоминают диссидента, последнего президента Чехословакии и первого президента Чешской Республики Вацлава Гавела, который скончался восемь лет назад, 18 декабря 2011 года, в возрасте 75 лет.

В Техническом музее в Праге в память о Вацлаве Гавеле прозвучит «Рождественская месса» Яна Якуба Рыбы. Вечером сердце из горящих свечей граждане составят на Вацлавской площади в Праге и на площади Пржемысла Отакара II в Ческе Будеёвице. Перед философским факультетом университета в г. Усти-над-Лабе пройдет чтение его эссе.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 