В Чехии вспоминают Вацлава Гавела, скончавшегося восемь лет назад

В Чехии вспоминают диссидента, последнего президента Чехословакии и первого президента Чешской Республики Вацлава Гавела, который скончался восемь лет назад, 18 декабря 2011 года, в возрасте 75 лет.

В Техническом музее в Праге в память о Вацлаве Гавеле прозвучит «Рождественская месса» Яна Якуба Рыбы. Вечером сердце из горящих свечей граждане составят на Вацлавской площади в Праге и на площади Пржемысла Отакара II в Ческе Будеёвице. Перед философским факультетом университета в г. Усти-над-Лабе пройдет чтение его эссе.