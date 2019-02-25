В Чехии вспоминают годовщину студенческого марша против коммунистического путча 1948 года

В Праге и других городах Чехии проходят мероприятия в память о марше в Пражский Град, которым 25 февраля 1948 года чехословацкая молодежь выразила свой протест против захвата власти в стране компартией. Участники марша – студенты, преподаватели и журналисты были избиты на Нерудовой улице сотрудниками госбезопасности, подконтрольной компартии.

У мемориальной доски, посвященной этому событию, собрались сенаторы, студенты и организаторы антитоталитарного фестиваля Mene Tekel. После этого собравшиеся возложили цветы к памятнику Т.Г. Масарику на Градчанской площади.

Как отметил в своем выступлении на памятной церемонии председатель Сената Ярослав Кубера, прожив 40 лет при социализме и спустя 30 лет после падения тоталитарного режима, люди «перестали ценить свободу». Тоталитаризм сегодня приобретает другое, «более приятное внешне лицо», однако не менее жесток и опасен для свободы и демократии, отметил политик.