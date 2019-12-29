В Чехии все реже готовят на праздники

В Чешской Республике растет число людей, которые не хотят готовить на праздники. По данным компании Dáme jídlo, на которые ссылается информагентство ČTK, на Рождество и Новый год жители страны заказывают традиционные чешские блюда – рыбу и шницель с картофельным салатом, а также пиццу.
Растет также количество людей, которые на праздники бронируют места в ресторанах, в 2019 году количество бронирований увеличилось на 5%. Примерно 30% бронирований приходится на рестораны чешской кухни, при этом значительное количество ресторанов и кафе в праздничные дни не работают.
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