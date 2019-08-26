В Чехии возникает новое спортивное ведомство

Национальное спортивное агентство – так называется новая организация, которая на государственном уровне займется вопросами финансирования и организацией спорта в Чешской Республике. В настоящее время спорт подконтролен Министерству образования. Агентство возглавит бывший хоккейный вратарь Милан Гниличка.
Все полномочия, касающиеся спорта в Чехии, перейдут к ведомству к 2021 году. Агентство трудоустроит 80 человек. Спортивные клубы и союзы в связи с перераспределением полномочий надеются, прежде всего, на введение более гибкого механизма распределения государственных субсидий.
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