В Чехии вновь откроют дело о смерти министра иностранных дел Яна Масарика в 1948 году

Чешский прокурор Михал Муравски на прошлой неделе возобновил расследование уголовного дела о смерти министра иностранных дел Чехословакии Яна Масарика. Об этом сообщает издание Právo.

Причиной тому стала найденная недавно аудиозапись с допроса полицейского, который первым нашел тело Масарика. По словам уже покойного Вилибалда Хофманна, тело министра на имеющихся фотографиях лежит не в той позе, в которой он его обнаружил.

Напомним, труп главы МИДа был найден 10 марта 1948 года во дворе под окном ванной комнаты его квартиры. До 1989 года его смерть считалась несчастным случаем, возможно, самоубийством. Дело Масарика повторно расследовалось в начале 2000-х гг., но тогда не был выяснен ни убийца, ни мотив, но вероятность убийства была подтверждена. Согласно последнему заключению Управления по документированию и расследованию преступлений коммунизма, подготовленного в 2003 году, Масарик был убит, но шансов найти преступников нет.