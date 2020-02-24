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В Чехии вновь бушевал мощный ветер, достигший силы урагана

Лорета Вашкова
24-02-2020
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Мощный ветер, бушевавший в Чехии в воскресенье и в ночь с воскресенья на понедельник, вновь достиг силы урагана. Аналогичное резкое усиление ветра наблюдалось минувший понедельник в результате урагана "Забине" (или "Сабина"), по предварительным подсчетам страховых компаний, нанесшего ущерб в размере примерно одного миллиарда крон.

Уровень воды в некоторых реках поднялся до критической отметки. В ряде мест были установлены температурные рекорды для 23 февраля, столбик термометра показывал около 16 градусов Цельсия. Агентству ČTK об этом сообщил Чешский гидрометеорологический центр (ČHMÚ). Сбой в системе электроснабжения в результате сильнейшего ветра оставил без электроэнергии к утру 24 февраля 30000 домашних хозяйств.

 
 
 
 
 
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