В Чехии вновь бушевал мощный ветер, достигший силы урагана

Мощный ветер, бушевавший в Чехии в воскресенье и в ночь с воскресенья на понедельник, вновь достиг силы урагана. Аналогичное резкое усиление ветра наблюдалось минувший понедельник в результате урагана "Забине" (или "Сабина"), по предварительным подсчетам страховых компаний, нанесшего ущерб в размере примерно одного миллиарда крон.
Уровень воды в некоторых реках поднялся до критической отметки. В ряде мест были установлены температурные рекорды для 23 февраля, столбик термометра показывал около 16 градусов Цельсия. Агентству ČTK об этом сообщил Чешский гидрометеорологический центр (ČHMÚ). Сбой в системе электроснабжения в результате сильнейшего ветра оставил без электроэнергии к утру 24 февраля 30000 домашних хозяйств.
Хотите посетить Национальный музей в Праге? Заходите прямо сейчас — онлайн и бесплатно!
Тайны замка Бечов – реликварий св. Мавра, старинные вина и стол Адольфа Гитлера
Памятник власовцам в Праге будет без упоминания о генерале Власове и с цитатой из Солженицына
Ялтинская конференция и послевоенная судьба Чехословакии
Суд реабилитировал семью чешских крестьян, выселенную в 1953 г. в ходе коллективизации