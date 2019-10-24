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В Чехии в первом чтении принят законопроект о Дне памяти жертв вторжения 1968 года

Тимур Кашапов
24-10-2019
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В четверг, 24 октября, Палата депутатов поддержала в первом чтении законопроект об установлении Дня памяти жертв вторжения и последующей оккупации страны войсками государств бывшего Варшавского договора в 1968 году. Авторами проекта являются 90 депутатов, представляющие все парламентские партии, кроме коммунистов. В настоящее время законопроект направлен на рассмотрение в Сенат.

Депутаты предложили официально отмечать День памяти жертв вторжения и последующей оккупации войсками стран Варшавского договора в середине года, после чего кабинет министров рекомендовал изменить формулировку на «День памяти жертв».

Законопроект поддержали 130 из 137 присутствовавших в парламенте депутатов. Из коммунистов за него проголосовал только Иржи Долейш.

 
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