В Чехии в день Йом ха-Шоа вспомнили жертв Холокоста

В четверг, 2 мая, в Чехии отметили День Катастрофы и Героизма – Йом ха-Шоа, в честь чего в 14-й раз в более чем 20 городах страны прозвучали имена евреев и цыган, ставших в годы Второй мировой войны жертвами Холокоста. Принять участие в акции, которую проводит Институт инициативы Терезина, мог любой желающий. Патроном мероприятия выступил посол Израиля в ЧР Даниэл Мерон и министр иностранных дел страны Томаш Петршичек.

Каждый участник получил список из нескольких имен с краткой информацией о жертве. «Не только выжившие в концентрационных лагерях и их потомки, но также молодые люди, иногда даже целые школьные группы, принимают участие в этом памятном событии», - сказала директор Институт инициативы Терезина Тереза Штепкова. Списки имен были взяты из базы данных, создателем которой является Института инициативы Терезина.

В Праге в мероприятии, которое состоялось на площади Иржи из Подебрад, приняли участие мэр города Зденег Гржиб, ректор Карлова университета Томаш Зима, бывший министр культуры Даниэл Герман, а также послы Франции, Германии и Австрии. Публичное чтение имен жертв Холокоста проходит в Праге ежегодно с 2006 года, в 2014 году мероприятие стало проводиться и в других городах Чехии. В том же году стали читать имена людей, которые были убиты из-за своего цыганского происхождения.