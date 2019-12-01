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В Чехии в действие вступила новая система сбора дорожной пошлины, незарегистрированными остаются 145 тысяч грузовиков

Антон Каймаков
01-12-2019
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В ночь с 30 ноября на 1 декабря 2019 года в Чехии введена в действие новая спутниковая система взимания дорожной пошлины за использование грузовым транспортом транзитных магистралей и дорог первой категории. В настоящий момент регистрацию и переоснащение специальными палубными датчиками прошло более 310 тысяч транспортных единиц, относящихся к категории грузового транспорта. Около 145 тысяч машин, в первую очередь иностранных автовладельцев, остаются вне новой системы. Эксперты ожидают, что на пограничных переездах Чехии из-за необходимости оформления регистрации могут образовываться 10-километровые колонны.

 
 
 
 
 
 
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