В Чехии в действие вступила новая система сбора дорожной пошлины, незарегистрированными остаются 145 тысяч грузовиков

В ночь с 30 ноября на 1 декабря 2019 года в Чехии введена в действие новая спутниковая система взимания дорожной пошлины за использование грузовым транспортом транзитных магистралей и дорог первой категории. В настоящий момент регистрацию и переоснащение специальными палубными датчиками прошло более 310 тысяч транспортных единиц, относящихся к категории грузового транспорта. Около 145 тысяч машин, в первую очередь иностранных автовладельцев, остаются вне новой системы. Эксперты ожидают, что на пограничных переездах Чехии из-за необходимости оформления регистрации могут образовываться 10-километровые колонны.