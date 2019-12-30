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В Чехии в 2019 году собрали более 1,4 млн легковых автомобилей

Тимур Кашапов
30-12-2019
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С чешских конвейеров в 2019 году сошло почти 1,4 млн легковых автомобилей. Таким образом, отрасли удалось повторить рекордный показатель 2018 года, несмотря на снижение темпов производства, зафиксированное в первой половине текущего года. Об этом заявил Зденек Петцл, исполнительный директор Ассоциации автомобильной промышленности.

В следующем году автоиндустрии Чехии не удастся показать подобный результат, уверены эксперты. Причиной тому станет ожидаемое замедление экономического роста в Германии, спад на автомобильном рынке в Китае, а также рост опасений в связи с последствиями глобальной торговой войны.

 
 
 
 
 
 
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