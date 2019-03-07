В Чехии в 2019 году начнется строительство 178 км новых дорог

В 2019 году запланировано строительство не менее 178 километров автомагистралей и дорог. Об этом сообщило Министерство транспорта ЧР. 8 марта начнутся строительные работы на главной автомагистрали страны D1 на участках между Мирошовице и Гвездонице, а также Соутице и Локет. В конце марта возобновятся работы на шоссе D3, а в апреле начнется строительство магистрали D35.

Ранее премьер-министр Андрей Бабиш отверг обвинения в том, что новые дороги в Чехии растут слишком медленно. Его не смущает, что в 2018 году было построено всего четыре километра шоссе. «Важно, чтобы люди знали, что среднее время строительства магистрали – 13 лет», - подчеркнул Бабиш.