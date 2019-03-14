В Чехии в 2019 году будут реконструированы десять вокзалов

Управление железнодорожных путей сообщений отремонтирует в 2019 году более десяти вокзалов. Самая масштабная реконструкция ожидает железнодорожные станции «Смихов» (Прага), Гавиржов и Бероун. Также начнется ремонт фасада Здания Фанты на Главном вокзале столицы. На эти цели будет выделено не менее 1,2 млрд крон (около 40 млн евро), сообщило ведомство.

Как отмечает Управление железнодорожных путей сообщений Чешской Республики, ремонт позволит обеспечить более высокий уровень комфорта пассажиров. Ожидается, что отреставрированные здания смогут предложить и дополнительные услуги, например, там будут размещены супермаркеты.