В Чехии уже второй день бушует сильный ветер

В Чехии во вторник продолжает наблюдаться сильный ветер, порывы достигают 25 метров в секунду, в горных районах – около 30 м/с.
Как сообщают энергетические компании ČEZ и E.ON, на всей территории страны фиксируются случаи обрыва проводов, поэтому наблюдаются перебои в электроснабжении. По данным на утро вторника, без электричества оставались 56 тысяч семей.
Центральный пражский аэропорт им. Вацлава Гавела работает практически без ограничений. Отменен был лишь регулярный рейс в Амстердам.
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