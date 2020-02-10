В Чехии увеличивается безработица

Биржа труда Чехии сообщила о росте безработицы в стране. В январе 2020 года общее количество граждан, находящихся в поисках трудового места, разрослось на 14 490 человек и составило 230 022 безработных. В настоящее время безработица в Чехии составляет 3,1%, что все равно является самым низким показателем с 1997 года. Рост общего числа нетрудоустроенных граждан, согласно заявлениям специалистов, связан с окончанием сезонных работ.

Работодатели в настоящее время предлагают 341 391 вакансию. Более всего фирмы нуждаются в представителях технических и рабочих профессий. Нехватка рук наблюдается также в сегменте социальных услуг и в системе здравоохранения.