В Чехии увеличился объем продаж электровелосипедов

Объем продаж электровелосипедов на чешском рынке в прошлом году вырос почти на 30% – всего было продано около 80 000 штук, то есть, практически каждый четвертый велосипед, проданный в Чехии 2019 году, имел электрический привод. По мнению специалистов в текущем году количество проданных электровелосипедов может возрасти до 110 000 штук.

За последние десять лет продажи велосипедов с электроприводом выросли в 100 раз. По уровню их продаж Чехия сильно обгоняет своих восточных соседей – Словакию, Польшу и Венгрию, однако все еще существенно отстает от Западной Европы, где электровелосипеды составляет почти 40% от общего уровня продаж.