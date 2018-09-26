В Чехии уменьшается количество детей, употребляющих алкоголь

Согласно результатам международного исследования – «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья» (HBSC – проект Всемироной организации здоровья), в Чехии снижается количество детей, употребляющих алкоголь. Несовершеннолетние также позже впервые пробуют тот или иной вид спиртосодержащей продукции. Однако в общем сравнении показатели Чешской Республики выше средних данных по Европе. Не удается снизить количество 15-летних граждан, которые в своей жизни успели испытать состояние серьезного опьянения уже несколько раз.

Результаты исследования HBSC затрагивают период с 2002 по 2014 год.

Алкоголь, хотя бы один раз в неделю в 2002 году употребляло 30% чешских 15-летних девушек и 40% юношей в том же возрасте. Через 12 лет этот показатель сократился до уровня, соответственно – 14% и 20%.

Специалисты считают, что сокращение количества пьющих детей и подростков связано высокой популярностью социальных сетей, которым посвящается гораздо больше времени, чем личным встречам или вечеринкам, неизменным атрибутом которых являются алкогольные напитки.