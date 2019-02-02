В Чехии удалось отследить половину непригодной в пищу говядины из Польши

Чешская ветеринарная служба сообщила, что половина говядины из Польши, признанной непригодной в пищу, была отправлена ​​обратно или изъята и уничтожена. Ранее сообщалось, что в Чешскую Республику было экспортировано около 300 кг говядины с польской бойни, на которой были забиты больные коровы. Мясо поступило в магазины Праги, Варнсдорфа, Нового Быджова и Костелеца-на-Лабе.

По имеющимся сведениям, 100 кг мяса было отправлено обратно в Польшу по просьбе польского поставщика. Чешские власти заявили, что часть мяса уже была продана или попала ​​в рестораны и школьные столовые. Чешский союз мясоперерабатывающих предприятий призвал своих членов временно отказаться от мясной продукции из Польши. На основании данных, представленных Еврокомиссией, поставки говядины из Польши были выявлены в 14 странах-членах ЕС.