Архив передач

В Чехии удается трудоустроить 60 процентов заключенных

Эва Туречкова
09-01-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Занятость заключенных в чешских тюрьмах достигла рекордных 60 процентов. Это самый высокий показатель за всю историю Чехии, сообщил генеральный директор Тюремной службы Петр Догнал. В настоящее время места лишения свободы в Чехии заполнены на 103 -104 процента.

Одним из учреждений, трудоустраивающих также заключенных, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления и осужденных на длительные сроки, является тюрьма в Пльзене.

Руководство заведения подписало договор с компанией MEA, которая прямо на территории зоны лишения свободы построит производственный завод. Его открытие запланировано на конец текущего года, сообщил директор плзеньской тюрьмы Петр Влк.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 