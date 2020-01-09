В Чехии удается трудоустроить 60 процентов заключенных

Занятость заключенных в чешских тюрьмах достигла рекордных 60 процентов. Это самый высокий показатель за всю историю Чехии, сообщил генеральный директор Тюремной службы Петр Догнал. В настоящее время места лишения свободы в Чехии заполнены на 103 -104 процента.

Одним из учреждений, трудоустраивающих также заключенных, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления и осужденных на длительные сроки, является тюрьма в Пльзене.

Руководство заведения подписало договор с компанией MEA, которая прямо на территории зоны лишения свободы построит производственный завод. Его открытие запланировано на конец текущего года, сообщил директор плзеньской тюрьмы Петр Влк.